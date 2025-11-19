लड़कियां मेरे करीब थीं, उन्हें सुकून मिलता था…निठारी कांड में रिहा होने के बाद बोले मोनिंदर सिंह

दरअसल, नोएडा के कुख्यात निठारी कांड के दोनों आरोपी अदालत से तो बरी हो गए, लेकिन अब इस मामले में पीड़ितों के चेहरे पर अनगिनत सवाल भी दिख रहे हैं। दूसरी ओर इस मामले में आरोपी रहे कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी कोठी पर लड़कियां आती थीं। उन्हें उनके पास रहकर सुकून मिलता था। वह उनकी कोठी पर खाना खाती थीं, नाचती थीं और आराम करती थीं। कई बार लड़कियों के साथ उनके पति भी आते थे, लेकिन वो निठारी बस्ती की लड़कियां नहीं थीं। पंढेर ने कोठी पर महिला सेक्स वर्करों के आने के पीछे की मंशा पर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में पेड सेक्स कभी मुद्दा नहीं था। जो लड़कियां कोठी पर आती थीं, वह मेरे बहुत करीब थीं। उन्हें मेरे घर पर सुकून मिलता था।