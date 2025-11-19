कौन है 20 साल का जासिर बिलाल? दिल्ली दहलाने के लिए बना रहा था ड्रोन, NIA ने कसा शिकंजा

धमाके की जांच अब दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच चुकी है। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर भी एजेंसियों की नजर है। बुधवार सुबह, पीएमएलए के तहत दर्ज आतंकी कनेक्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की अदालत ने सिद्दीक़ी को 13 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह ईडी ने अल-फलाह से जुड़े कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी मान्यता और एनएएसी रेटिंग को लेकर झूठी जानकारी दी, जबकि 2018 से 2025 तक उसने 415.10 करोड़ रुपये की आय दिखाई है। सिर्फ 2018-19 में जहां आय 24.21 करोड़ रुपये थी, वही 2024-25 में ये रकम बढ़कर 80.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।