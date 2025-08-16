फिर मेहरबान होगा मानसून! दिल्ली-एनसीआर में आ सकती है बाढ़, 15 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी

केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों का कहना है कि हथिनी बैराज से हर घंटे लगभग 38897 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा, जबकि वजीराबाद बैराज से 45620 क्यूसेक पानी हर घंटे छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। यमुना में जलस्तर 206 मीटर पहुंचते ही निचले इलाकों से लोगों की निकासी शुरू कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 48 से 50 घंटे का समय लगता है।