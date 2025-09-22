जाते-जाते फिर तबाही मचाएगा मानसून… 23 से 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट

Heavy Rain Warning: मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। इसके तहत मंगलवार यानी 23 सितंबर से 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सक्रियता कम हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में मानसून ने इस बार भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसके चलते 23 से 30 सितंबर तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कहीं-कहीं मेघगर्जन और बौछारें पड़ सकती हैं।
देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि इस बार उत्तराखंड में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। पूरे मानसून सीजन में कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं। अब उत्तराखंड में विदाई से पहले एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके चलते लगभग आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बीते शनिवार और रविवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। अब मौसम की बदलती प्रणाली को देखते हुए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ संबंधित अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है।
उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना के चलते धामी सरकार ने अधिकारियों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए योजनाएं तैयार कर ली हैं। ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो उत्तराखंड में भारी बारिश से सैलानियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारी बारिश से कहीं सड़कें तो कहीं जलभराव की समस्या आम हैं। ऐसे में उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को अलर्ट रहने के लिए मैसेज जारी किया गया है। साथ ही आपातकालीन दल को भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि किसी भी आपदा से तत्काल निपटा जा सके।
बात अगर दिल्ली-एनसीआर में मौसम की करें तो IMD ने अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना न के बराबर बताई है। अपने लेटेस्ट बुलेटिन में मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के भीतर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हालांकि दिल्ली से मानसून की विदाई की सामान्य तारीख 25 सितंबर है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं दे रहीं। ऐसे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में इस बार बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। अकेले सितंबर में औसत से 10 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है।