जाते-जाते फिर तबाही मचाएगा मानसून… 23 से 30 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट

उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना के चलते धामी सरकार ने अधिकारियों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए योजनाएं तैयार कर ली हैं। ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो उत्तराखंड में भारी बारिश से सैलानियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारी बारिश से कहीं सड़कें तो कहीं जलभराव की समस्या आम हैं। ऐसे में उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को अलर्ट रहने के लिए मैसेज जारी किया गया है। साथ ही आपातकालीन दल को भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि किसी भी आपदा से तत्काल निपटा जा सके।