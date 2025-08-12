पुराने वाहन मालिकों पर नहीं होगी कार्रवाई; दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कई महत्वपूर्ण दलीलें पेश कीं। सरकार का कहना है कि 2018 के फैसले के बाद से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कड़े उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) प्रणाली का व्यापक इस्तेमाल और भारत स्टेज-VI (BS-VI) मानकों को अनिवार्य करना शामिल है। याचिका में कहा गया है कि BS-VI इंजन बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं। अगर 2018 का आदेश लागू रहता है, तो बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, सड़क पर चलने लायक और कम प्रदूषण फैलाने वाले BS-VI वाहन भी कुछ ही सालों में बेकार हो जाएंगे।