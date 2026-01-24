पिता के घर बुलाने की धमकी या हॉस्टल में पिटाई…ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र की आत्महत्या पर गहराए सवाल

घटना की जानकारी मिलते ही नॉलेज पार्क थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात संभाले। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं, तोड़फोड़ की घटना को लेकर अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और इस मामले से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर सच जानने की कोशिश कर रही है।