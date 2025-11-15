अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में जुटेगी भाजपा

हुगली, कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भाजपा के लिए पहेली बना हुआ है। राजधानी कोलकाता और आस पास का यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। यहां करीब 108 सीटे हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाती हैं। इन 108 में से 2021 के चुनाव में टीएमसी को 98 सीटें और भाजपा को महज 9 सीट पर जीत मिली थी। वहीं एक सीट आईएसएफ को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी जहां पिछले विधानसभा, लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के साथ ही इसमें से प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय सामाजिक समीकरणों के आधार पर हर सीट के लिए विशेष रणनीति बना रही है।