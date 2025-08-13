13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

अब आएगा ‘इंटेलिजेंस इंजन’ का दौर, यूजर बना पाएंगे अपना ‘एआइ टूल’

बदलाव की तैयारीः माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा, 'अब आगे नहीं चल पाएगी बिल गेट्स की परिकल्पना'

नई दिल्ली

ANUJ SHARMA

Aug 13, 2025

नई दिल्ली. दिग्गज आइटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की चली तो जल्द ही आम यूजर भी आर्टिफिशियल इटेलिजेंस (एआइ) टूल बनाने लगेंगे। वह भी अपनी जरूरत के हिसाब से। एआइ विकास के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी को एक 'इंटेलिजेंस इंजन' में बदलने के अपने प्लान की घोषणा की है। नडेला ने कहा कि कंपनी अब महज सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनकर नहीं रह सकती। एक अहम बदलाव का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन का उद्देश्य एआइ का लोकतंत्रीकरण करना और लोगों को अपना 'इंटेलिजेंट टूल' तैयार करने में सक्षम बनाना है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऐसा एआइ सिस्टम बनाएगा जो किसी व्यक्ति या संगठन को उनके अनुकूल समाधान देगा।माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा कि कंपनी की स्थापना के समय बिल गेट्स ने इसे एक सॉफ्टवेयर फैक्ट्री के रूप में विकसित करने की कल्पना की थी। लेकिन, अब इससे काम नहीं चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य विशिष्ट कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं, बल्कि ऐसे एआइ सिस्टम बनाने में निहित है जो किसी को भी अपने लिए 'इंडेलिजेंट टूल' बनाने की अनुमति दें। इस बदलाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट के संपूर्ण तकनीकी आधार को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम एआइ के लिए तकनीकी ढांचे की हर परत को नए सिरे से तैयार करेंगे - बुनियादी ढांचे से लेकर ऐप प्लेटफॉर्म और एजेंट तक सब बदल जाएंगे।'नडेला ने अपने पत्र में माइक्रोसॉफ्ट के दृष्टिकोण में एक मूलभूत बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें, 'सभी आठ अरब लोग अपनी उंगलियों पर एक शोधकर्ता, एक विश्लेषक, या एक कोडिंग एजेंट को बुला सकें, न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए, बल्कि उनकी विशेषज्ञता का उपयोग उन कार्यों को करने के लिए भी जो उनके लिए फायदेमंद हों।' यह ऐप बनाने से आगे- अपने अनुसार ऐप बनाने में लोगों को सक्षम करने की बात है।

वर्चस्व की जंगःमस्क ने दी एपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी

टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने मंगलवार को टेक दिग्गज एपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और आरोप लगाया कि कंपनी अपने ऐप स्टोर में ओपनएआइ एप्लिकेशन को अनुचित रूप से प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी पक्षपात के कारण उनका एआइ स्टार्टअप, एक्सएआइ, ऐप स्टोर पर नंबर एक स्थान हासिल नहीं कर पाया। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ' एपल इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि ओपनएआइ के अलावा किसी भी एआइ कंपनी के लिए ऐप स्टोर में नंबर एक स्थान हासिल करना असंभव हो गया है, जो एक स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है। एक्सएआइ इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगा।' हालांकि, ओपनएआइ के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने मस्क की आलोचना की और उन पर निजी हितों के लिए अपने ही प्लेटफॉर्म 'एक्स' के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। यह पहली बार नहीं है जब मस्क और ऑल्टमैन का विवाद सार्वजनिक हुआ हो।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Aug 2025 12:45 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / अब आएगा ‘इंटेलिजेंस इंजन’ का दौर, यूजर बना पाएंगे अपना ‘एआइ टूल’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.