अब आएगा ‘इंटेलिजेंस इंजन’ का दौर, यूजर बना पाएंगे अपना ‘एआइ टूल’

नई दिल्ली. दिग्गज आइटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की चली तो जल्द ही आम यूजर भी आर्टिफिशियल इटेलिजेंस (एआइ) टूल बनाने लगेंगे। वह भी अपनी जरूरत के हिसाब से। एआइ विकास के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी को एक 'इंटेलिजेंस इंजन' में बदलने के अपने प्लान की घोषणा की है। नडेला ने कहा कि कंपनी अब महज सॉफ्टवेयर फैक्ट्री बनकर नहीं रह सकती। एक अहम बदलाव का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन का उद्देश्य एआइ का लोकतंत्रीकरण करना और लोगों को अपना 'इंटेलिजेंट टूल' तैयार करने में सक्षम बनाना है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऐसा एआइ सिस्टम बनाएगा जो किसी व्यक्ति या संगठन को उनके अनुकूल समाधान देगा।माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा कि कंपनी की स्थापना के समय बिल गेट्स ने इसे एक सॉफ्टवेयर फैक्ट्री के रूप में विकसित करने की कल्पना की थी। लेकिन, अब इससे काम नहीं चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य विशिष्ट कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में नहीं, बल्कि ऐसे एआइ सिस्टम बनाने में निहित है जो किसी को भी अपने लिए 'इंडेलिजेंट टूल' बनाने की अनुमति दें। इस बदलाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट के संपूर्ण तकनीकी आधार को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम एआइ के लिए तकनीकी ढांचे की हर परत को नए सिरे से तैयार करेंगे - बुनियादी ढांचे से लेकर ऐप प्लेटफॉर्म और एजेंट तक सब बदल जाएंगे।'नडेला ने अपने पत्र में माइक्रोसॉफ्ट के दृष्टिकोण में एक मूलभूत बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें, 'सभी आठ अरब लोग अपनी उंगलियों पर एक शोधकर्ता, एक विश्लेषक, या एक कोडिंग एजेंट को बुला सकें, न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए, बल्कि उनकी विशेषज्ञता का उपयोग उन कार्यों को करने के लिए भी जो उनके लिए फायदेमंद हों।' यह ऐप बनाने से आगे- अपने अनुसार ऐप बनाने में लोगों को सक्षम करने की बात है।