Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

ऑपरेशन क्लीन; दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने एक साथ की छापेमारी, हथियारों का जखीरा बरामद

Operation Clean in Delhi: दिल्ली में एक साथ पुलिस की 40 टीमों में गैंगस्टर्स के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा और नकदी बरामद की गई।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 18, 2025

Operation Clean in Delhi 40 police teams simultaneously raids 24 gangsters hideouts recover A cache of weapons
दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने एक साथ गैंगस्टर्स के 24 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी। (फोटोः AI)

Operation Clean in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से बुधवार देर रात गैंगस्टर्स में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस की 40 टीमों ने एक साथ गैंगस्टर्स के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस सूत्रों की मानें तो इस दौरान पुलिस को गैंगस्टर्स के ठिकानों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और नकदी मिली है। दिल्ली पुलिस का यह अभियान दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टर्स के विभिन्न गिरोहों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत उगाही, अवैध हथियार रखने और संगठित अपराध से संबंधित कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

इन गैंग्स पर हुई कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में सक्रिय कुख्यात अपराधी गिरोहों पर नकेल कसने के लिए बुधवार देर रात एक बड़ा अभियान चलाया। जिसे ऑपरेशन क्लीन नाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ जिला यूनिट ने यह अभियान टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना-राजेश बवाना, जितेंद्र उर्फ गोगी और काला जठेड़ी जैसे कुख्यात गिरोहों के सदस्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ चलाया। पुलिस ने बताया कि इस अभियान का मुख्य मकसद इन गैंग्स की गतिविधियों को रोकना और उन पर लगाम लगाना है। इस अभियान में लगभग 400 पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस दौरान गैंगस्टर्स के करीब दो दर्जन यानी 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में काल बनकर दौड़ी पेट्रोलिंग वैन, फुटपाथ पर चढ़कर युवक को कुचला, जानें क्यों बिगड़ा नियंत्रण?
नई दिल्ली
Police PCR crushes youth on footpath in Delhi accident death

गैंग्स की लंबी जड़ें और इतिहास

पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में सक्रिय ये गैंग्स लंबे समय से अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बनाए हुए हैं, जिनकी जड़ें दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई हैं। इन गैंग्स के बीच अक्सर गैंगवार और आपसी रंजिश की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर भी हिंसा का रूप ले चुकी हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज की हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने एक साथ गैंगस्टर्स के 24 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी। (फोटोः AI)

दिल्ली-एनसीआर में गैंगस्टरों ने मचाया आतंक

दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टर्स व्यापारियों, कारोबारियों से धन उगाही के साथ-साथ गैंगवार की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। यह गैंगस्टर्स अमीर लोगों से रंगदारी मांगते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आपस में गैंगवार की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। इससे लोगों में भी भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन को संगठित अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि वे इस तरह के अभियानों को जारी रखेंगे ताकि अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में ये गैंग सक्रिय

टिल्लू ताजपुरिया गैंग: इस गैंग का सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया था, जिसकी 2023 में तिहाड़ जेल में ही हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद, यह गैंग उगाही और गैंगवार की घटनाओं में सक्रिय है।

नीरज बवाना-राजेश बवाना गैंग: यह गैंग जेल से संचालित होता है और हत्या, डकैती और उगाही जैसे सैकड़ों मामलों में शामिल है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई हत्या के एक मामले में इस गैंग का नाम सामने आया था।

जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग: जितेंद्र उर्फ गोगी की 2021 में रोहिणी कोर्ट में हत्या के बाद इस गैंग ने अपना स्वरूप बदल लिया है, लेकिन अभी भी यह सक्रिय है। दिल्ली पुलिस ने अब इसके खिलाफ भी ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है।

काला जठेड़ी गैंग: यह गैंग लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गिरोहों के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी जैसे अवैध कामों में लिप्त है। दिल्ली-एनसीआर की कई वारदातों में इस गैंग के संलिप्त होने की सूचनाएं सामने आई हैं।

ये भी पढ़ें

नौकरी करनी है तो बात मानो…25 साल की युवती का ऑफिस में यौन शोषण, हालत बिगड़ी
गुडगाँव
Gurugram Crime boss raped female Worker in office employee made girl video in mall toilet

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

police

Published on:

18 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ऑपरेशन क्लीन; दिल्ली पुलिस की 40 टीमों ने एक साथ की छापेमारी, हथियारों का जखीरा बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.