पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले नायकों समेत 1090 बहादुरों की सूची जारी, दिल्ली में मिलेगा सम्मान

Operation Sindoor: राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में शुक्रवार को धूमधाम से 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1090 बहादुर जवानों और अधिकारियों को केंद्र सरकार विभिन्न पदकों से सम्मानित करेगी। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि इन वीरों ने विभिन्न परिस्थितियों में देश सेवा के प्रति अद्वितीय समर्पण और साहस का परिचय दिया है। इनमें सबसे अधिक चर्चा उन जवानों की हो रही है, जिन्होंने मई 2025 में जम्मू-कश्मीर में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाई। सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार, 233 जवानों को वीरता पदक, 99 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कई जवानों के अदम्य साहस की कहानियां सामने आई हैं।