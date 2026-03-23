ऐक्ट्रेस को मंच पर गलत तरीके से छूना पड़ा भारी, पवन सिंह को महिला आयोग ने किया तलब

हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना कार्यक्रम की कवरेज कर रहे कैमरों में कैद हो गई। जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया, जिससे नेटिज़न्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई। वीडियो साक्ष्य के तौर पर सामने आने के बाद अंजलि राघव ने चुप्पी तोड़ी और हरियाणा महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। अब इसी वायरल वीडियो और अंजलि की लिखित शिकायत के आधार पर आयोग ने पवन सिंह को 2 अप्रैल को पेश होने का कड़ा निर्देश जारी किया है, जिससे गायक की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं।