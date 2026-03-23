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ऐक्ट्रेस को मंच पर गलत तरीके से छूना पड़ा भारी, पवन सिंह को महिला आयोग ने किया तलब

Pawan Singh : भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर हरियाणा की अभिनेत्री अंजलि राघव ने स्टेज शो के दौरान अभद्र व्यवहार और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है, जिससे पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Mar 23, 2026

Pawan Singh summoned by the Women Commission

Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर कानूनी विवादों के घेरे में आ गए हैं। हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री और डांसर अंजलि राघव ने उन पर एक स्टेज शो के दौरान अभद्र व्यवहार और गलत तरीके से छूने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और पवन सिंह को आधिकारिक नोटिस जारी कर तलब किया है। अभिनेत्री की लिखित शिकायत के आधार पर आयोग ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जिससे गायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

महिला आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, पवन सिंह को आगामी 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। आयोग इस दौरान अंजलि राघव द्वारा लगाए गए आरोपों पर पवन सिंह का पक्ष सुनेगा और मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। मंच पर हुए इस कथित दुर्व्यवहार की खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है, जिससे पवन सिंह के प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री के बीच हड़कंप मच गया है। अब सभी की नजरें 2 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं।

जानिए क्या था पूरा मामला?

विवाद की जड़ें पिछले साल 29 अगस्त, 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य म्यूजिक शो से जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री अंजलि राघव एक साथ मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे थे। अंजलि का गंभीर आरोप है कि लाइव परफॉर्मेंस के बीच पवन सिंह ने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए उनकी अनुमति के बिना गलत तरीके से उनकी कमर को छुआ। अभिनेत्री ने इसे न केवल असहज करने वाला, बल्कि एक महिला की गरिमा के खिलाफ बताया है।

वीडियो वायरल होते ही छिड़ गया विवाद

हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना कार्यक्रम की कवरेज कर रहे कैमरों में कैद हो गई। जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया, जिससे नेटिज़न्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई। वीडियो साक्ष्य के तौर पर सामने आने के बाद अंजलि राघव ने चुप्पी तोड़ी और हरियाणा महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। अब इसी वायरल वीडियो और अंजलि की लिखित शिकायत के आधार पर आयोग ने पवन सिंह को 2 अप्रैल को पेश होने का कड़ा निर्देश जारी किया है, जिससे गायक की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं।

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Updated on:

23 Mar 2026 01:08 pm

Published on:

23 Mar 2026 12:59 pm

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