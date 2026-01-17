ईरान में बंदी बनाए गए केतन के पिता की PM से मार्मिक अपील, मेरे बेटे को…

ईरान में बिगड़ते हालात और वहीं पर बेटे की गिरफ्तारी की खबर इस दंपति के होश उड़ा दिए। इसके बाद से ही माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। दोनों अपने बेटे की राह देख रहे हैं लेकिन उन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। इसी बीच बेटे ने फोन कॉल पर उन्हें बताया था कि ईरान के हालात बहुत खराब हैं। यहां लगातार मिसाइल के धमाके हो रहे हैं। कहां से मिसाइल आकर गिर जाए इसका पता नहीं चल रहा। इन हालातों के बीच अब दंपति ने देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि जब भारत सरकार पाकिस्तान में फंसे विंग कमांडर अभिनंदन को अपने देश वापस सुरक्षित ला सकती है तो हमारे बेटे को भी ला सकती है। उन्होंने कहा कि हमें भारत सरकार पर और देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि उनके बेटे को सरकार वापस लेकर आएगी। उनका बेटा विदेशी भूमि पर फंसा हुआ है। वहां युद्ध के हालात हैं। अमेरिका की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में उनके बेटे का वासी लाया जाना बहुत आवश्यक है। अंत में माता-पिता ने कहा है कि केतन उनकी इकलौती औलाद है दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है ऐसे में केतन के बिना उनका इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है।