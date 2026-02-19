Encounter रिकवरी के दौरान 25 हजारी ने पुलिस पर कर दी फायरिंग

मेरठ पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के ही अनुसार जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जिस पिस्टल से घटना को अंजाम दिया था वह गांधी आश्रम के पीछे एक मैदान में है। पुलिस इसके बताए गए स्थान पर आरोपी को लेकर पहुंची तो उसने पहले से लोडेड पिस्तौल झाड़ियों में छिपा रखी थी। पुलिस का कहना है कि जैसे ही रिकवरी के लिए आगे बढ़ा तो इसने तुरंत पिस्टल उठाकर पुलिस पार्टी पर ही फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आहत को अस्पताल भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इसकी हालत में सुधार है। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया गया है।