कपिल मिश्रा पर कानून के अनुसार…पंजाब के डीजीपी ने आतिशी मामले पर FIR को लेकर दिया जवाब

पंजाब के डीजीपी ने कहा कि यदि किसी प्रकार का विशेषाधिकार लागू भी होता है तो वह केवल उस सदस्य को संरक्षण देता है, जिसने सदन में भाषण दिया है। इस प्रकरण में वह सदस्य विपक्ष नेता आतिशी हैं। हालांकि, उनके सदन के भीतर दिए गए भाषण के लिए उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिन्होंने सदन के बाहर उनके भाषण का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर का उद्देश्य यह जांचना है कि मूल रूप में दिए गए भाषण का कोई हिस्सा अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच का केंद्र बिंदु विधानसभा के बाहर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य हैं, जिनमें वीडियो क्लिप को काटना, संपादित करना और उस पर आपत्तिजनक उपशीर्षक जोड़कर डिजिटल छेड़छाड़ करना शामिल है।