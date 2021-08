राहुल गांधी का जनता से सवाल, BJP की आय 50 फीसदी बढ़ गई और आपकी ?

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandi) ने सोशल मीडिया (Social media) पर एक ट्वीट कर लोगों से पूछा है कि आपकी आय कितनी बढ़ गई है। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट में दिए आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों से यह सवाल किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में BJP के राजनीतिक चंदे में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। ADR ने बताया कि 2019-20 में बीजेपी की आय 3,623.28 करोड़ रुपए थे।

राहुल गांधी के ट्वीट पर लोग दे रहे प्रतिक्रियाएं

इसके चलते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, COVID-19 टीकों और घटती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि BJP की आय तो 50 फीसदी बढ़ गई है और आपकी? वहीं राहुल गांधी के इस सवाल पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

BJP’s income rose by 50%.

And yours?



BJP की आय 50% बढ़ गयी।

और आपकी? pic.twitter.com/Q5HEISACDJ