8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी का ‘पॉलिटिकल डिनर पॉलिटिक्स

चुनावी धांधली पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा

नई दिल्ली

Shadab Ahmed

Aug 08, 2025

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के करीब 25 दलों के नेताओं को डिनर दिया। इस दौरान राहुल ने कथित चुनावी धांधली पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की और उन्हें इसके सबूत दिखाए। वहीं अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी चर्चा की।

दरअसल, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के 5 सुनहरी बाग स्थित आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेता जुड़े। इस दौरान मतदाता सूची कथित धांधली को लेकर प्रस्तुति दी। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार की संभावना, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआइआर) और अमेरिका द्वारा लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) पर चर्चा हुई। इस बैठक और डिनर में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारुक अब्दुल्ला, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राज्यसभा सदस्य कमल हासन समेत डीएमके व अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2025 10:19 am

Published on:

08 Aug 2025 10:18 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी का ‘पॉलिटिकल डिनर पॉलिटिक्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.