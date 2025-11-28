200 CCTV, वाहन स्कैनर और सीवर लाइन की सफाई…लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा पर मंथन

पुलिस ने लाल किले के पास के बाजारों के व्यापारियों और एसोसिएशनों के साथ बैठकें की हैं। कई दुकान मालिकों ने अपनी सुरक्षा चिंताएं पुलिस के सामने रखी हैं। इसके बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। दूसरी ओर, अभी तक हुई जांच के अनुसार, दिल्ली में हुए फिदायीन हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने का अंदेशा है। विस्फोट से पहले करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक कार लाल किले के पास स्थित एक पार्किंग में खड़ी रही। पार्किंग के अंदर कैमरों की कमी के कारण कोई अलर्ट नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा में हुई इन कमियों को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।