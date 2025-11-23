लाल किला ब्लास्ट; हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दिल्ली तलब, एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी

Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी NIA समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर है। अब तक जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई खतरनाक आतंकियों का कनेक्‍शन भी सामने आ चुका है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने यूनिवर्सिटी को मान्यता से जुड़े दावों पर नोटिस जारी किया था, जबकि अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्‍थान आयोग (NCMEI) ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज के 'अल्प संख्यक' दर्जे (Minority Status) को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसके स्पष्टीकरण के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों समेत दिल्ली तलब किया है।