17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा अलर्ट! मेट्रो स्टेशन और बाजारों में लगाए गए इनके फोटो

Republic Day सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार जनता को भी सीधे जागरूकता अभियान से जोड़ने की पहल की है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 17, 2026

Delhi

प्रतीकात्मक फोटो

Republic Day 77वे गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच दिल्ली में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से खालिस्तान और अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं।

सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर फोकस

इन दिनों देश की राजधानी नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। किसी भी रूप में कोई भी लापरवाही सरकार नहीं चाहती। यही कारण है की सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार जनता को भी अलर्ट मोड पर अपने साथ रखने की शुरुआत की है। इसके लिए मेट्रो स्टेशन, चौराहों,बस अड्डों और व्यस्त बाजारों में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों और संदिग्धों के पोस्टर लगाए गए हैं। इस का उद्देश्य यह है कि लोग इन्हें पहचान सकें। अगर ये संदिग्ध कहीं भी दिखाई देते हैं किसी भी रूप में दिखाई देते हैं तो जनता भी अलर्ट हो सके। इस तरह दिल्ली पुलिस ने यह पहल करते हुए इनके फोटो लगाए हैं। जनता से अपील भी की गई है कि, सचेत रहें सावधान रहें। अगर इस तरह के चेहरे मोहरे वाले लोग कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

टॉप पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना अर्श डल्ला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने मुख्य और व्यस्त बाजारों में जो पोस्टर लगाए हैं उनमें सबसे ज्यादा फोकस हर्षदीप सिंह उर्फ डल्ला पर किया गया है। डल्ला खालिस्तान फोर्स यानी KTS का चीफ है। यह पहले पंजाब में रहता था लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आया तो इसने भारत छोड़ दिया। इन दिनों डल्ला कनाडा में बैठकर यह नेटवर्क संचालित कर रहा है। जून 2023 में जब कनाडा में हरदीप सिंह गुर्जर की मौत हुई थी तो अर्शदीप सिंह ने इस नेटवर्क की कमान संभाल ली थी। इसके बाद से यही नेटवर्क का सरगना बन गया था। डल्ला के अलावा सुरक्षा एजेंसियों की ओर से खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चीफ रंजीत सिंह नीता और परमजीत सिंह पम्मा के भी फोटो लगाएं गए हैं।

इन पर भी है नजर ( Republic Day )

सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में इसे सांप्रदायिकता फैलाने का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसका सबसे चर्चित मामला 2022 का है। जब दिल्ली में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच में यह खुलासा हुआ था कि इस हिंदू व्यक्ति की हत्या नौशाद और जग्गा नाम के दो युवकों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इसके शरीर पर त्रिशूल का टैटू था। आशंका जताई जा रही है कि यह लोग एक बार फिर से देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए 26 जनवरी से पहले इनके पोस्टर जारी किए गए हैं।

जिहादी नेटवर्क चलाने वालों के भी फोटो लगाए गए

खालिस्तान नेटवर्क के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों का फोकस जिहादी नेटवर्क से जुड़े संभल के शरजील अख्तर, IS मामले में वाटेंड चल रहा मोहम्मद रेहान और अलकायदा से जुड़े झारखंड के मोहम्मद अबू सुफियान पर है। इनके भी फोटो चस्पा किए गए हैं। सुफियान के बारे में जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं उनके मुताबिक इसने 2012 में एक मदरसे में ट्रेनिंग ली थी। जमशेदपुर से ट्रेनिंग लेने के बाद या पाकिस्तान चला गया। फिर नेपाल से होते हुए भारत में आ गया। इसने भारत में अब्दुल रहमान से मिलकर अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्यूआईएस का एक नेटवर्क खड़ा किया। अभी तक पुलिस इसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है लेकिन माना जाता है कि यह भारत के स्लीपर सेल्स को ट्रेनिंग देता है।

जनता से भी अपील

26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली में इन सभी संदिग्धों के पोस्टर लगाए गए हैं। कोई भी आतंकी गतिविधि ना हो इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। इसके साथ-साथ इस बार पहली बार दिल्ली में संदिग्धों के इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Published on:

17 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा अलर्ट! मेट्रो स्टेशन और बाजारों में लगाए गए इनके फोटो

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो करोड़ की सुपारी लेने के बाद सताने लगा डर! अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे की हत्या में बड़ा खुलासा

Gangster Rohit Godara given Supari Rs 2 crore for Harry Boxer murder in America
नई दिल्ली

AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें, आतिशी के वीडियो की सामने आई FSL रिपोर्ट, पंजाब पुलिस के दावे फेल

atishi video controversy sparks again after coming out results of fsl report
नई दिल्ली

ईरान में बंदी बनाए गए केतन के पिता की PM से मार्मिक अपील, मेरे बेटे को…

Katen Maheta
नई दिल्ली

NCR में ED का बड़ा एक्शन! 140 करोड़ की संपत्ति जब्त, अलफलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पर चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या-क्या आरोप ?

alfalah university
नई दिल्ली

पुलिस को ऑनलाइन रिश्वत देकर फंसी पीड़िता! तीन के खिलाफ FIR

Crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.