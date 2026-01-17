26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा अलर्ट! मेट्रो स्टेशन और बाजारों में लगाए गए इनके फोटो

इन दिनों देश की राजधानी नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। किसी भी रूप में कोई भी लापरवाही सरकार नहीं चाहती। यही कारण है की सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार जनता को भी अलर्ट मोड पर अपने साथ रखने की शुरुआत की है। इसके लिए मेट्रो स्टेशन, चौराहों,बस अड्डों और व्यस्त बाजारों में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों और संदिग्धों के पोस्टर लगाए गए हैं। इस का उद्देश्य यह है कि लोग इन्हें पहचान सकें। अगर ये संदिग्ध कहीं भी दिखाई देते हैं किसी भी रूप में दिखाई देते हैं तो जनता भी अलर्ट हो सके। इस तरह दिल्ली पुलिस ने यह पहल करते हुए इनके फोटो लगाए हैं। जनता से अपील भी की गई है कि, सचेत रहें सावधान रहें। अगर इस तरह के चेहरे मोहरे वाले लोग कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।