26 जनवरी की परेड के लिए बंगाल, केरल और तमिलनाडु की झांकियां क्यों हुईं खारिज? केंद्र ने दिया जवाब

केंद्र सरकार ने इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की झांकियों को खारिज किए जाने पर उठे सवालों का जवाब दिया है। केंद्र ने कहा है कि झांकियों के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। एक्सपर्ट कमेटी ने विभिन्न मानकों और समय के आधार पर झांकियों का चयन किया है। जिन राज्यों की झांकियां इस बार खारिज हुई हैं, उन्हीं राज्यों की झांकियां पूर्व में सलेक्ट हो चुकीं हैं। इसलिए राज्यों संग भेदभाव के आरोप बेबुनियाद हैं।

नवनीत मिश्र

नई दिल्ली। राजधानी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की झांकियों को खारिज किए जाने पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्र सरकार के गलियारों से प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्रियों की ओर से इसे राज्य के अपमान से जोड़ने को केंद्र सरकार ने गलत परंप दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस मुद्दे पर तेज हुई राजनीति के बीच केंद्र ने सफाई में कहा है कि चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। कला, संस्कृति, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला आदि क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों की एक्सपर्ट कमेटी ही झांकियों का चयन करती है। इसी कमेटी ने कुछ मानकों के आधार पर संबंधित राज्यों की झांकियों को इस बार खारिज किया। केंद्र ने मुख्यमंत्रियों की बयानबाजी को देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया है। केंद्र ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर कहा है कि सीपीडब्ल्यूडी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित झांकी पहले ही चुनी जा चुकी है। ऐसे में बंगाल सरकार की झांकी खारिज होने को नेताजी के अपमान से जोड़ना गलत है।

Republic Day Chief Minister Shivraj said - Will Savarna Commission,Republic Day Chief Minister Shivraj said - Will Savarna Commission,Unesco Heritage site राणी की वाव होगी Republic day parade में Gujarat का आकर्षण,Centre Rejects West Bengal's Tableau Proposal For Republic Day Parade