मां नहीं थी घर पर… कलयुगी पिता ने 15 साल की बेटी से की दरिंदगी, नाबालिग को मारपीट कर धमकाया

इस घटना के उजागर होने के बाद चाकण और आसपास के क्षेत्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। यह मामला एक बार फिर समाज के सामने यह कड़वा सच लेकर आया है कि कई बार रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। पुलिस अब इस मामले के तकनीकी पहलुओं और साक्ष्यों को जुटाने में लगी है ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके।