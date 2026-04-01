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मां नहीं थी घर पर… कलयुगी पिता ने 15 साल की बेटी से की दरिंदगी, नाबालिग को मारपीट कर धमकाया

Pune Crime News: पुणे के चाकण में पिता ने ही अपनी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मां के काम पर जाने के बाद 15 साल की बेटी से किया दुष्कर्म ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 01, 2026

Pune Crime News Father brutalizes 15 year old daughter

प्रतीकात्मक फोटो

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के चाकण इलाके से एक ऐसी घिनौनी वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और पवित्र रिश्तों को तार-तार कर दिया है। यहां एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसके सगे पिता ने ही दरिंदगी की। सोमवार, 30 मार्च को हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। चाकण पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़ित किशोरी की मां एक निजी कंपनी में कार्यरत है। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे जब मां अपने काम पर निकल गई, तब घर में केवल पिता और बेटी ही मौजूद थे। इसी सूनेपन का फायदा उठाकर कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी को डराया-धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की। आरोपी ने अपनी हवस मिटाने के लिए पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को पूरी तरह भुला दिया।

खुद थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

इस खौफनाक घटना से सहमी होने के बावजूद नाबालिग पीड़िता ने गजब का साहस दिखाया। उसने चुप रहने के बजाय अपने गुनहगार पिता को सजा दिलाने का फैसला किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। चाकण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेन्द्र कदम ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया।

POCSO एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।

इलाके में आक्रोश और सुरक्षा पर सवाल

इस घटना के उजागर होने के बाद चाकण और आसपास के क्षेत्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। यह मामला एक बार फिर समाज के सामने यह कड़वा सच लेकर आया है कि कई बार रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। पुलिस अब इस मामले के तकनीकी पहलुओं और साक्ष्यों को जुटाने में लगी है ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

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Updated on:

01 Apr 2026 05:41 pm

Published on:

01 Apr 2026 05:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मां नहीं थी घर पर… कलयुगी पिता ने 15 साल की बेटी से की दरिंदगी, नाबालिग को मारपीट कर धमकाया

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