अशोक खरात की बेटी भी निकली करोड़पति! 1.20 करोड़ कैश, आलीशान फ्लैट की है मालकिन

नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात के काले कारनामों की परतें अब तेजी से खुलने लगी हैं। यौन शोषण, ठगी और काला जादू के आरोपों में घिरे खरात और उसके परिवार की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि खरात और उनके परिवार के नाम पर राज्य के अलग-अलग शहरों करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद हैं। इससे पहले उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश पोफले के नाम पर पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में बड़ी संख्या में संपत्तियां होने का खुलासा हुआ।