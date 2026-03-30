2500 गुप्त नंबर, खारा पानी! अशोक खरात कांड में बड़ा खुलासा, इस वजह से विरोध नहीं कर पाती थीं महिलाएं

महाराष्ट्र के नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने अदालत में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच के दौरान खरात के मोबाइल फोन से लगभग 2500 से अधिक ऐसे नंबर मिले हैं, जिन्हें कोडवर्ड या खास गुप्त नामों से सेव किया है। पुलिस का मानना है कि यह पहचान छिपाने की सोची-समझी साजिश थी, ताकि किसी को उन नंबरों की असली पहचान का पता न चल सके। इन डिजिटल साक्ष्यों ने इस पूरे मामले को और अधिक जटिल बना दिया है, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस अब खरात के 'मायाजाल' की गहराई से पड़ताल कर रही है।