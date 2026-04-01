Delhi High Court: आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल को नोटिस, ED की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) यह साबित करने में असफल रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की या जांच से बचने का कोई सुनियोजित प्रयास किया। अदालत के अनुसार, प्रस्तुत साक्ष्य इतने मजबूत नहीं थे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि समन की अनदेखी जानबूझकर की गई थी। दूसरी ओर, ED लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि इस मामले के अन्य आरोपी आबकारी नीति के निर्माण के दौरान केजरीवाल के संपर्क में थे और इस नीति के जरिए उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। एजेंसी का यह भी दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर किकबैक मिला, जिसकी जांच अभी भी जारी है।