दिल्ली के ‘मनहूस बंगले’ पर चलेगा बुलडोजर, तीन मुख्यमंत्रियों का अधूरा कार्यकाल…अधिकारियों ने भी बना ली दूरी

दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 33, शामनाथ मार्ग पर स्थित यह बंगला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। बीते कई दशकों में यहां रहने वालों के साथ हुई कुछ घटनाओं के कारण लोगों ने इसे ‘मनहूस बंगला’ कहना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि इस बंगले से जुड़े तीन ऐसे मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया जाता है, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में आइए जानते हैं उन पूर्व सीएम और उनके कार्यकाल से जुड़ी अहम बातें। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 33, शामनाथ मार्ग पर स्थित यह बंगला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। बीते कई दशकों में यहां रहने वालों के साथ हुई कुछ घटनाओं के कारण लोगों ने इसे ‘मनहूस बंगला’ कहना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि इस बंगले से जुड़े तीन ऐसे मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया जाता है, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में आइए जानते हैं उन पूर्व सीएम और उनके कार्यकाल से जुड़ी अहम बातें।