सांसद इमरान मसूद की लोकसभा में मांग, शाकम्भरी देवी के नाम से हो सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम

यह कहते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। यहां शिवालिक की तलहटी में ''मां शाकंभरी देवी'' निवास करती हैं। ऐसे में सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी शाकंभरी देवी के नाम पर ही होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने की मांग उठाई। बोले कि, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। बोले कि, देवबंद में विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान ''दारुल उलूम'' है। दारुल उलूम का देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर होना चाहिए। यह कहते हुए इमरान मसूद बोले कि अगर ऐसा होता है तो सहारनपुर के लोग रेल मंत्री के आभारी रहेंगे।