संघ शताब्दी वर्षः संघ का बढ़ रहा डिजिटल कनेक्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष में उससे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अक्टूबर माह में आरएसएस से ऑनलाइन विकल्प के जरिए जुड़ने की इच्छा जताने वालों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल आया और देश भर में 48 हजार से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन फार्म सब्मिट किया है। पिछले दो महीनों में 84,800 लोग इसके जरिए संघ से जुड़े। गौरतलब है कि आरएसएस 2 अक्टूबर से वर्ष भर चलने वाले वाला शताब्दी समारोह मना रहा है। जिसके तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी देश में गृह संपर्क अभियान जारी है।