‘बुलडोजर ऐक्शन से 90% हिंदू और सिर्फ 10% मुस्लिम पीड़ित’, भाजपा पर AAP नेता संजय सिंह ने कसा तंज

संजय सिंह ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए काशी (वाराणसी) और अयोध्या का उदाहरण दिया। उन्होंने देश के हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि अगर वे बुलडोजर के वास्तविक प्रकोप को देखना चाहते हैं, तो उन्हें काशी और अयोध्या का 'बुलडोजर प्रकोप टूर' करना चाहिए। इतना ही नहीं सासंद ने ये भी कहा कि 'काशी और अयोध्या में विकास के नाम पर हजारों हिंदुओं के घर और सैकड़ों प्राचीन मंदिर जमींदोज कर दिए गए। जब आप मुसलमानों को ठीक करने का दावा करते हैं, तो जमीन पर हिंदुओं के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि देश भर में बुलडोजर से उजाड़े गए मकानों का आधिकारिक आंकड़ा निकाला जाए, तो उसमें 90 फीसदी हिंदू और सिर्फ 10 फीसदी मुसलमान मिलेंगे।'