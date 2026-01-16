बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर स्कूल बंद, एनसीआर में कहां बढ़ी छुटिटयां और कहां बदला समय, जानें पूरी डिटेल

जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को इस आदेश का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अगर कोई स्कूल दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड समेत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। इससे पहले भी ठंड के चलते जिले में विंटर वेकेशन को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब मौसम और ज्यादा खराब होने की वजह से दो दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्णय में बदलाव किए जा सकते हैं।