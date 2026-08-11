‘वंदे मातरम्’ पर शशि थरूर ने क्यों पूछ दिया 12 मिनट का सवाल? बोले- हर सरकारी कार्यक्रम में खड़े रहेंगे लोग?

थरूर ने यह भी सवाल उठाया कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान लोगों के मन से आना चाहिए या इसे कानून के जरिए लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ‘वंदे मातरम’ के प्रति सम्मान बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके लिए बहुत ज्यादा सख्ती की गई तो इसका उलटा असर भी हो सकता है। यानी जिस गीत के प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वही चीज विवाद का कारण बन सकती है।