Covishield को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट की बड़ी घोषणा

नई दिल्ली। कोविड-19 वैक्सीन खोजने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के साथ मिलकर काम कर रहे दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने बुधवार को घोषणा की कि उसने कोविशील्ड ( Covishield Vaccine ) के फेज 3 क्लीनिकल ट्रायल का नामांकन पूरा कर लिया है।

पुणे स्थित ड्रग निर्माता मेकर ने एक बयान में कहा कि SII और ICMR वर्तमान में देश के 15 विभिन्न केंद्रों में कोविशील्ड के फेज 2/3 का क्लीनिकल ट्रायल कर रहे हैं। इसमें 31 अक्टूबर को 1600 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। दवा निर्माता कंपनी ने एक बयान में कहा, "SII और ICMR के बीच रणनीतिक गठबंधन कोविड-19 टीके विकसित करने की वैश्विक दौड़ में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाएगा।"

SII ने कहा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के परीक्षणों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, जो "अब तक विश्वास दिलाते हैं कि कोविशील्ड घातक महामारी का एक यथार्थवादी समाधान हो सकता है"। भारत में विकसित किए जा रहे टीकों में कोविशिल्ड मानव परीक्षण की सबसे एडवांस्ड स्टेज में है। कंपनी ने कहा, फेज 2/3 के ट्रायल के नतीजों के आधार पर ICMR की मदद से SII भारत के लिए इस वैक्सीन की प्रारंभिक उपलब्धता को आगे बढ़ाएगा।

