सिंधी समाज सांस्कृतिक गौरव, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का सशक्त उदाहरण: बिरला

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि विभाजन के दौरान इस समाज के लोगों ने जिन कठिनाइयों का सामना किया, उससे यह समाज और मज़बूत हुआ। उनके पास जो भी संपत्ति थी, उसके भारी नुकसान के बावजूद, सिंधी समाज ने अपने धर्म, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। असाधारण दृढ़ संकल्प के साथ वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए और कठिनाई को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि उनका यह सफ़र दृढ़ता और सांस्कृतिक गौरव का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहे।