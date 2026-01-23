सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में याची को लगाई फटकार और सेल डीड की वैद्यता पर दिया बड़ा फैसला

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि रजिस्टर सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है जो वैधता और विश्वसनीयता की वकालत करता है। अदालतों को ऐसे मामलों में थोड़ा गहन मंथन करना चाहिए। रजिस्टर्ड सेल डीड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको आसानी से फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस राशि बिंदल की पीठ ने इस मामले को सुना और मूल प्रतिवादी हेमलता के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से दी गई अपील को स्वीकार कर लिया। इस मामले को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 1971 के एक रजिस्टर्ड सेल डीड और किराया समझौते नामे को नाम मात्र और लागू नए करने योग्य घोषित करते हुए फैसला दिया गया था। इस निर्णय में हाइकोर्ट ने कहा था कि, सेल डीड कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा रखा गया तो शीर्ष अदालत में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को बरकरार करते हुए कह दिया कि सेल डीड को आसानी से फर्जी करार नहीं दिया जा सकता ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।