23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में याची को लगाई फटकार और सेल डीड की वैद्यता पर दिया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए हैं। पहले मामले में BCCI को लेकर दायर की गई याचिका में याची को फटकार लगाई और दूसरे मामले में सेल डीड को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज करार दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 23, 2026

Court

सुप्रीम कोर्ट की प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाते हुए BCCI मामले में याची को फटकार लगाई। याची की ओर से कहा गया था कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम को राष्ट्रीय टीम ना कहा जाए। इस पर अदालत ने साफ किया कि भारतीय क्रिकेट टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है ऐसे में याचिका रद्द की जाती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक फैसले को निरस्त करते हुए कहा है कि, रजिस्टर सेल डीड आसानी से फर्जी घोषित नहीं की जा सकती। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेल डीड महत्वपूर्ण दस्तावेज

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि रजिस्टर सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है जो वैधता और विश्वसनीयता की वकालत करता है। अदालतों को ऐसे मामलों में थोड़ा गहन मंथन करना चाहिए। रजिस्टर्ड सेल डीड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको आसानी से फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। 22 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस राशि बिंदल की पीठ ने इस मामले को सुना और मूल प्रतिवादी हेमलता के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से दी गई अपील को स्वीकार कर लिया। इस मामले को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 1971 के एक रजिस्टर्ड सेल डीड और किराया समझौते नामे को नाम मात्र और लागू नए करने योग्य घोषित करते हुए फैसला दिया गया था। इस निर्णय में हाइकोर्ट ने कहा था कि, सेल डीड कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा रखा गया तो शीर्ष अदालत में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को बरकरार करते हुए कह दिया कि सेल डीड को आसानी से फर्जी करार नहीं दिया जा सकता ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

BCCI के मामले में याची को लगाई फटकार

इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में BCCI की ओर से याचिका दाखिल करने वाले याची को फटकार भी लगाई। याची की ओर से मांग की गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को भारतीय टीम या टीम इंडिया ना कहा जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉय माल्या बागची ने की। मामले को सुनते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति कभी-कभी ऐसी हो जाती है कि जैसे पूछ ही कुत्ते को हिला रही हो। अदालत का दूसरे शब्दों में यह कहना था कि क्रिकेट में पैसा और ताकत इतना अधिक हो गया है कि यह सवाल भी उठने लगा है कि अली ताकत किसमें है। दरसल याची की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी कि बीसीसीआई एक निजी संस्था है जो तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ऐसे में उसे भारतीय क्रिकेट टीम को राष्ट्रीय टीम कहने का आधिकार नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा समय ना खराब करें

इस दलील पर अदालत समहत नहीं हुई। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि वर्तमान समय में बीसीसीआई का क्रिकेट टीम पर नियंत्रण कानून रूप से भी स्वीकार किया जा चुका है। सरकार का भी बीसीसीआई को समर्थन में ऐसे में इस तरह की याचिका दाखिल करना कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली याचिका है। अदालत ने याची को फटकार भी लगाई और कहा कि घर के कमरे में बैठकर कुछ भी ड्राफ्ट कर देना उचित नहीं होता। ऐसा करके कोर्ट का समय बर्बाद करना उचित नहीं है। फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि इस मामले में कोर्ट का समय बर्बाद करने के एवज में तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 07:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में याची को लगाई फटकार और सेल डीड की वैद्यता पर दिया बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

डायमंड शोरूम में गजब की चोरी! दीवार तोड़कर घुसे और चाबी से खोली अलमारी!

Crime
नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस की परेड देखने जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले ये जरूरी बातें जान लें

republic day parade 2026 delhi metro parking traffic guide
नई दिल्ली

43 साल की महिला का पेट देखकर दंग रह गए डॉक्टर, एम्स में ऑपरेशन के बाद निकाला 20 किलो का ट्यूमर

Delhi AIIMS doctors extraordinary surgery removing 20 kg tumor from woman body battling cancer
नई दिल्ली

हाई प्रोफाइल सोसाइटी में 5 साल के मासूम को तेज रफ्तार कार ने कुचला, कार चालक…

Accident
नई दिल्ली

मौसम में फिर होगा बड़ा उलटफेर…बारिश, ठंड और तेज हवाओं से कांपा दिल्ली-एनसीआर, IMD ऑरेंज अलर्ट जारी

imd weather forecast orange alert for delhi ncr for rain and cold wave
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.