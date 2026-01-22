2047 तक 4000 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य

नई दिल्ली। केंद्र का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक देश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत को चार हजार यूनिट तक बढ़ाया जाए। वर्तमान में यह करीब 1460 यूनिट है। वहीं वैश्विक औसत करीब 3486 यूनिट है। सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) 2026 का मसौदा जारी कर इस पर आपत्तियां मांगी हैं। नीति में देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना, चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराना तथा 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2000 यूनिट और 2047 तक 4000 यूनिट से अधिक करने का लक्ष्य है। वहीं 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत कमी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवीकरण उर्जा के वितरण के लिए अलग डीएसओ स्थापित किया जाएगा। पूरे बिजली क्षेत्र के लिए वर्ष 2032 तक पचास लाख करोड़ और 2047 तक 200 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी।