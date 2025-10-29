तेजस्वी प्रण: शराबबंदी की समीक्षा, ताड़ी-महुआ को करेंगे मुक्त

महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इंडिया ब्लॉक का संकल्प पत्र दलों और दिलों का प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है, अपने हर प्रण को प्राण झोंक कर पूरा करेंगे। एक बिहारी दिल से जब कुछ ठान लेता है तो फिर बिना हासिल किए रुकता नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने अपना नेता, नीति सबकुछ स्पष्ट कर दिया है। वहीं एनडीए ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे। विधायक ही उनका नेता चुनेंगे। अब सिर्फ नीतीश का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि अभी से वोट चोरी का प्रयास शुरू हो चुका है। पिछले दिनों अधिकारियों को वीसी में निर्देश दिए गए है कि जिन बूथों पर पिछले चुनावों में महागठबंधन को अच्छे वोट मिले हैं। वहां वोटिंग धीमी रखी जाए। हम भी तैयार है, इस बार हमारी ओर से भी वीडियो ग्राफी कर सच्चाई उजागर की जाएगी।