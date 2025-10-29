तेजस्वी प्रण: शराबबंदी की समीक्षा, ताड़ी-महुआ को करेंगे मुक्त

नई दिल्ली/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इसका नाम तेजस्वी प्रण दिया गया है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा कर सुसंगत नीति बनाने का बड़ा वादा किया है। इसके अलावा पासी समाज को ध्यान में रखकर ताड़ी और महुआ को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त करने की बात कही गई है। इसी तरह रोजगार, महिलाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
पटना में महागठबंधन के सभी दलों की मौजूदगी में तेजस्वी प्रण बुकलेट का लोकार्पण कर जनता के समक्ष रखा गया। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है। इस दौरान राजद के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, अखिलेश प्रसाद सिंह, वीआइपी के मुकेश साहनी, सीपीआइ माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इंडिया ब्लॉक का संकल्प पत्र दलों और दिलों का प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है, अपने हर प्रण को प्राण झोंक कर पूरा करेंगे। एक बिहारी दिल से जब कुछ ठान लेता है तो फिर बिना हासिल किए रुकता नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने अपना नेता, नीति सबकुछ स्पष्ट कर दिया है। वहीं एनडीए ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे। विधायक ही उनका नेता चुनेंगे। अब सिर्फ नीतीश का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि अभी से वोट चोरी का प्रयास शुरू हो चुका है। पिछले दिनों अधिकारियों को वीसी में निर्देश दिए गए है कि जिन बूथों पर पिछले चुनावों में महागठबंधन को अच्छे वोट मिले हैं। वहां वोटिंग धीमी रखी जाए। हम भी तैयार है, इस बार हमारी ओर से भी वीडियो ग्राफी कर सच्चाई उजागर की जाएगी।
-सरकार बनने के 20 दिनो में कानून बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिकार देंगे
-सभी संविदा व आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा
-प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त, परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा देय व पेपर लीक और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी
-हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली
-गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर
-वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक
-धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे
-भूमिहीन और बेघर परिवारों को 5 डिसमिल और शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल भूमि अथवा पक्का मकान देंगे
