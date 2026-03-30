खाड़ी में टेंशन: भारत के 10.68 अरब डॉलर के कृषि और डेयरी निर्यात पर संकट के बादल

नई दिल्ली। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव ने भारत के कृषि और डेयरी निर्यात पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों को होने वाला 10.68 अरब डॉलर का निर्यात अब लॉजिस्टिक्स बाधाओं और बढ़ती लागत के चलते दबाव में आ गया है। वहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के कारण लौट रहे मालवाहक जहाजों के लिए सरकार विशेष राहत उपाय भी लागू कर रही है।