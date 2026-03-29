मां से अवैध संबंध के शक में मामा की हत्या, भांजे ने चाकू से किया हमला…आरोपी की तलाश में पुलिस

खून से लथपथ हालत में अमन को तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि चाकू के घाव इतने गहरे और गंभीर थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि की जा सके। इस मामले में हत्या की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त ने जानकारी दी कि आरोपी रोहित की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।