मां से अवैध संबंध के शक में मामा की हत्या, भांजे ने चाकू से किया हमला…आरोपी की तलाश में पुलिस

क्राइम सीन की डेमो फोटो
Delhi Murder Case: देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्तों के कत्ल ने सबको दहला दिया है। दरअसल, एक भांजे ने अपने मामा की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि उसे शक था कि उसकी मां से उसका अवैध संबंध चल रहा है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 22 वर्षीय अमन कुमार के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के मदनगीर का निवासी था। अमन पेशे से कारपेंटर था और अपने भाई सुमित के साथ काम करता था। आरोपी रोहित (18), अमन की ममेरी बहन का बेटा था। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रोहित को काफी समय से यह शक था कि अमन और उसकी मां के बीच अवैध संबंध हैं। इसी रंजिश और शक के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
वारदात उस समय हुई जब अमन शनिवार को अपनी बहन से मिलने निहाल विहार पहुंचा था। घर पर कुछ समय बिताने के बाद वह अपनी बहन को साथ लेकर पश्चिम विहार जाने के लिए निकला। दोनों अभी रास्ते में ही थे कि अचानक रोहित ने उनका रास्ता रोक लिया। अमन कुछ समझ पाता या स्थिति संभाल पाता, उससे पहले ही रोहित ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमले की अचानकता और तेजी के कारण अमन को बचने का मौका नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपी की तलाश जारी
खून से लथपथ हालत में अमन को तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि चाकू के घाव इतने गहरे और गंभीर थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि की जा सके। इस मामले में हत्या की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त ने जानकारी दी कि आरोपी रोहित की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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