किशोरी को लग चुकी थी लत… शौक पूरा करने के लिए चुराया पिता का फोन, डांट पड़ी तो छोड़ दिया घर

Delhi Crime News: सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का क्रेज किशोरों के लिए किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है, इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली के बाराखंबा रोड इलाके में देखने को मिला। यहां एक 16 वर्षीय किशोरी ने रील्स बनाने के शौक को पूरा करने के लिए अपने पिता का मोबाइल ही चुरा लिया। जब पिता को इस चोरी का पता चला और उन्होंने बेटी को डांटा, तो आहत होकर किशोरी घर छोड़कर भाग गई। दिल्ली पुलिस ने तकनीकी जांच और सोशल मीडिया की मदद से किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया है।