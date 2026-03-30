शक में अंधा हुआ पति: दिल्ली में पत्नी की सिलेंडर से बेरहमी से हत्या, दोनों के बीच पहले से था विवाद

पुलिस के अनुसार, आरोपी सुरेश अपनी पत्नी पूनम और दो मासूम बेटियों (उम्र 2 और 4 वर्ष) के साथ डीडीए फ्लैट में रहता था और एक निजी कंपनी में कार्यरत था। जांच में पता चला है कि दंपत्ति के बीच अक्सर तीखी नोंकझोंक होती रहती थी, जिसकी मुख्य वजह पूनम का अपने ससुराल वालों के प्रति नापसंदगी का भाव बताया जा रहा है। शनिवार रात भी इसी विषय को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आपा खो चुके सुरेश ने घर में रखे छोटे एलपीजी सिलेंडर से पूनम के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।