सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए काम करेगा संघ

संघ में पिछले कुछ समय से संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन को लेकर भी चर्चा चल रही है और लगातार बढ़ते काम के चलते निचले स्तर पर अधिक प्रभावी कार्य करने की दृष्टि से संगठनात्मक रचना में बदलाव को लेकर सुझावों पर विचार किया जा रहा है। प्रांत स्तर पर नई रचना जोड़े जाने का प्रस्ताव है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में गांव, मंडल, खंड, जिला, विभाग होते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर, बस्ती, भाग, महानगर होते हैं। महानगर को विभाग के समकक्ष माना जाता है। एक प्रान्त में करीब छह से आठ विभाग होते हैं। प्रान्त एक साथ मिल कर केन्द्र के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। गौरतलब है कि लगभग एक दशक पहले कामकाज की दृष्टि से संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी में बांटा गया था। वहीं पिछला संगठनात्मक फेरबदल के तहत मार्च 2024 में केरल को दो प्रान्तों में विभाजित करने का निर्णय किया गया था।