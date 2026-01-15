15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

भारत का ऐसा शहर जहां नहीं होता रूपए में व्यापार

सबसे बड़ा रूपैया... यह कहावत देश भर में सब जगह फिट होती है पर भारत का एक शहर ऐसा है जहां व्यापार करना हो तो रुपया नहीं बल्कि विदेशी करंसी की दरकार होती है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित गिफ्ट सिटी पूरे भारत में एक मात्र ऐसी जगह है जहां कोई भी केवल विदेशी मुद्रा में ही व्यापारिक लेनदेन कर सकता है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Jan 15, 2026

15 तरह की विदेशी मुद्रा में कर सकते हैं लेन देन

अभिषेक सिंघल

नई दिल्ली। सबसे बड़ा रूपैया... यह कहावत देश भर में सब जगह फिट होती है पर भारत का एक शहर ऐसा है जहां व्यापार करना हो तो रुपया नहीं बल्कि विदेशी करंसी की दरकार होती है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित गिफ्ट सिटी पूरे भारत में एक मात्र ऐसी जगह है जहां कोई भी केवल विदेशी मुद्रा में ही व्यापारिक लेनदेन कर सकता है। इसके चलते विदेशी मुद्रा में होने वाले कई कारोबार वहां से होने लगे हैं। यहां कोई भारतीय रूपए में व्यापारिक लेन-देन नहीं कर सकता। यहां का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक ऐसा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है जो सिंगापुर और दुबई जैसे ट्रेड सेंटर्स का मुकाबला कर रहा है। 38 बैंकों सहित 1034 इकाइयों वाले इस शहर में 100.14 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बैंकिंग संपदा हैं।

बैंकिग, बीमा, पेंशन का एक नियामक

केन्द्र ने विशेष कानून के जरिए इन्टरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथारिटी का गठन किया है। जिसके तहत बैंकिंग, शेयर, बीमा, पेंशन सहित कई क्षेत्रों के लिए इसे गिफ्ट सिटी के इस स्पेशल जोन में नियामक बनाया गया है। अब इस जोन में कार्यरत इकाइयों पर आईएफएससीए के रेगुलेशन लागू होते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के इंडेक्स(जीएफसीआई) में गिफ्ट सिटी का 46 वां स्थान है।

हवाई और पानी के जहाज तक का हो रहा कारोबार

गिफ्ट सिटी में बुलियन, बैंकिंग,कैपिटल मार्केट, बीमा, फंड मैनेजमेंट के साथ ही हवाई जहाज और पानी के जहाज का भी कारोबार हो रहा है। यहां से 37 एयरक्राफ्ट लीजर्स पंजीकृत हैं और 303 हवाई संपदाओं की लीजिंग हो चुकी है। पानी के जहाजों के 34 लीजिंग कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और 28 पानी के जहाजों की लीजिंग हुई है। इसके साथ ही यहां 18 विदेशी बैंक भी कार्यरत है। कई भारतीय कारपोरेट अब विदेशों की बजाय गिफ्ट सिटी से उधार ले रहे हैं। कुल पूंजी निर्माण की दृष्टि से गिफ्ट सिटी अबुधाबी से आगे निकल गया है और अब दुबई, सिंगापुर और हांगकांग से मुकाबला हो रहा है। गौरतलब है कि गिफ्ट सिटी में कार्यरत बैंकों ने 58 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया है।

इन मुद्राओं में हो सकता है कारोबार

अमरीकन डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पौंड स्टर्लिंग, कनाडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, हांग-कांग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, यूएई दिरहम, रशियन रूबल, स्वीडिश क्रोन, नोर्वेजियन डॉलर, न्यू जीलैंड डॉलर, डेनिश क्रोन इनका कहना है गिफ्ट सिटी में किसी भी तरह के व्यापारिक लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा का ही इस्तेमाल करना होगा। भारत में बैठ कर विदेशी मुद्रा में कारोबार की सुविधा केवल गिफ्ट सिटी में ही है। यहां केवल प्रशासनिक खर्चों में ही रुपए का इस्तेमाल हो सकता है।

- दीपेश शाह, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 01:25 pm

Published on:

15 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / भारत का ऐसा शहर जहां नहीं होता रूपए में व्यापार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रिड अपग्रेड नहीं होने से ग्रीन उर्जा के उत्पादन में करनी पड़ रही है कटौती

Green energy city bhopal
नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा: फल बेचने वाला बना हत्यारा, महिला कस्टमर की हत्या के पीछे क्या थी वजह? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

greater noida murder fruit seller killed woman after she rejected marriage proposal
नई दिल्ली

संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित करेगा आयुर्वेद गुरुकुलम्

विविध भारत

BMC Poll वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार और मोहन भागवत बोले…

Voting
नई दिल्ली

ससुर की मौत के बाद भी विधवा बहू भरण-पोषण की हकदार…सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court big decision Daughter-in-law right to get maintenance from property of deceased father-in-law
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.