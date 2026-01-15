भारत का ऐसा शहर जहां नहीं होता रूपए में व्यापार

नई दिल्ली। सबसे बड़ा रूपैया... यह कहावत देश भर में सब जगह फिट होती है पर भारत का एक शहर ऐसा है जहां व्यापार करना हो तो रुपया नहीं बल्कि विदेशी करंसी की दरकार होती है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित गिफ्ट सिटी पूरे भारत में एक मात्र ऐसी जगह है जहां कोई भी केवल विदेशी मुद्रा में ही व्यापारिक लेनदेन कर सकता है। इसके चलते विदेशी मुद्रा में होने वाले कई कारोबार वहां से होने लगे हैं। यहां कोई भारतीय रूपए में व्यापारिक लेन-देन नहीं कर सकता। यहां का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक ऐसा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है जो सिंगापुर और दुबई जैसे ट्रेड सेंटर्स का मुकाबला कर रहा है। 38 बैंकों सहित 1034 इकाइयों वाले इस शहर में 100.14 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बैंकिंग संपदा हैं।