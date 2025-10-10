नई पीढ़ी देखेगी एआइ के नए रंग में महाभारत

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि लॉकडाउन में जब पुराना महाभारत फिर प्रसारित हुआ था, तब यह महसूस हुआ कि यह गाथा पीढ़ियों को कितनी गहराई से जोड़ती है। एआइ-आधारित यह प्रस्तुति दर्शकों को परंपरा का सम्मान करते हुए आधुनिक तकनीक से नया अनुभव देगी। जबकि कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा कि वो भी लाखों भारतीयों की तरह बचपन में हर रविवार महाभारत देखकर बड़ा हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि आज की पीढ़ी भी इस कथा से उसी तरह जुड़ सके, लेकिन आधुनिक तकनीक और यथार्थवाद के साथ।