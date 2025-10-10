Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

नई पीढ़ी देखेगी एआइ के नए रंग में महाभारत

-दूरदर्शन पर 2 नवंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे प्रसारण - 25 अक्टूबर को होगा डिजिटल प्रीमियर

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Oct 10, 2025

नई दिल्ली। भारत का महाकाव्य महाभारत अब नए स्वरूप में दिखेगा। प्रसार भारती और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने मिलकर महाभारत की एक एआइ-आधारित पुनर्कल्पना तैयार की है। इसका विशेष डिजिटल प्रीमियर 25 अक्टूबर को प्रसार भारती के आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर होगा, जबकि 2 नवंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा।

यह परियोजना सार्वजनिक प्रसारक की विरासत और देशव्यापी पहुंच को आधुनिक तकनीक और नई पीढ़ी की रचनात्मकता से जोड़ने के लिए तैयार की गई है। एआइ तकनीक के जरिए इस श्रृंखला में महाकाव्य के पात्रों, युद्धक्षेत्रों, भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को सिनेमा जैसे भव्य पैमाने पर दोबारा गढ़ा गया है।

महाभारत घर-घर की धड़कन

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि लॉकडाउन में जब पुराना महाभारत फिर प्रसारित हुआ था, तब यह महसूस हुआ कि यह गाथा पीढ़ियों को कितनी गहराई से जोड़ती है। एआइ-आधारित यह प्रस्तुति दर्शकों को परंपरा का सम्मान करते हुए आधुनिक तकनीक से नया अनुभव देगी। जबकि कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा कि वो भी लाखों भारतीयों की तरह बचपन में हर रविवार महाभारत देखकर बड़ा हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि आज की पीढ़ी भी इस कथा से उसी तरह जुड़ सके, लेकिन आधुनिक तकनीक और यथार्थवाद के साथ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / नई पीढ़ी देखेगी एआइ के नए रंग में महाभारत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत और यूके मिलकर बनाएंगे एआई का संयुक्त केंद्र

विश्‍व की अन्‍य खबरें

डेटा और प्राइवेसी दोनों को हैंडल करने में सक्षम है भारत का एआई मिशनः मोदी

Prime Minister Narendra Modi
राजनीति

भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिले उचित स्थान

राजनीति

बिहारः एनडीए में सीटों का समझौता अंतिम दौर में

Bihar Election 2025
राजनीति

पति की दूसरी शादी पर पत्नी ने पड़ोसी से बनाए अवैध संबंध…फिर प्रेमी के साथ मिलकर शौहर को निपटाया

Ghaziabad Husband murder wife lover plot exposed
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.