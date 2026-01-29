29 जनवरी 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

गुरुग्राम के कई स्कूलों समेत द्वारिका कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी! जांच में अफवाह निकली

गुरुग्राम के स्कूलों को अचानक धमकीभरा मेल मिला तो हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में सारे स्कूल खाली करवा दिए गए लेकिन बाद में पूरा मामला फर्जी निकला।

नई दिल्ली

Shivmani Tyagi

Jan 29, 2026

स्कूलों के बाहर जांच करती टीमों की प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Threat गुरुग्राम के आठ निजी स्कूलों और दिल्ली के द्वारका कोर्ट परिसर को बुधवार सुबह ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियातन सभी स्कूलों और कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने धमकी को अफवाह करार दिया।

सुबह सात बजे आया Threat भरा मेल

एसीपी विकास कौशिक के अनुसार पहली धमकी सुबह करीब 7 बजे डीएलएफ फेज-1 स्थित एक निजी स्कूल को भेजी गई। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस, बम निरोधक दस्ता, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ( एसडीआरएफ ) सिविल डिफेंस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीमें मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। धमकी मिलने वाले अन्य स्कूलों में डीएलएफ फेज-1 स्थित कुन्स्कैप्सस्कोलन स्कूल, सेक्टर-53 का लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-64 स्थित हेरिटेज एक्सपीरियंसियल लर्निंग स्कूल और बादशाहपुर स्थित पाथवेज वर्ल्ड स्कूल शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी स्कूल परिसरों को तुरंत खाली करा लिया गया। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को सूचित किया गया कि बच्चों को स्कूल न भेजें ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी।

साइबर टीमें कर रही जांच

इसी बीच पुलिस प्रवक्ता की ओर से मीडियाकर्मियों को बयान दिया गया कि, साइबर क्राइम टीम ई-मेल की जांच कर रही है। धमकी भेजने वाले की पहचान और ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। उधर, द्वारका कोर्ट परिसर को भी सुबह करीब 9.30 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली जिससे अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कावयर्ड को मौके पर भेजा गया और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। पुलिस के अनुसार जजों, वकीलों, कर्मचारियों और परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई घंटों तक चली सघन तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह धमकी महज अफवाह थी।

Updated on:

29 Jan 2026 09:41 am

Published on:

29 Jan 2026 09:39 am

नई दिल्ली / गुरुग्राम के कई स्कूलों समेत द्वारिका कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी! जांच में अफवाह निकली

