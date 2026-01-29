गुरुग्राम के कई स्कूलों समेत द्वारिका कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी! जांच में अफवाह निकली

इसी बीच पुलिस प्रवक्ता की ओर से मीडियाकर्मियों को बयान दिया गया कि, साइबर क्राइम टीम ई-मेल की जांच कर रही है। धमकी भेजने वाले की पहचान और ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। उधर, द्वारका कोर्ट परिसर को भी सुबह करीब 9.30 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली जिससे अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कावयर्ड को मौके पर भेजा गया और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। पुलिस के अनुसार जजों, वकीलों, कर्मचारियों और परिसर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई घंटों तक चली सघन तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह धमकी महज अफवाह थी।