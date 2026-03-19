मुजफ्फरनगर में तीन महीने तक नाबालिग का शोषण करता रहा रहा चचेरा भाई!

अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोप यह भी है कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे डरा दिया और जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। इसके बाद एक दिन जब पीड़िता की हालत बिगड़ी तो इस बात का पता चला। परिवार वालों ने पूछा तो पीड़िता ने बताया कि कोई और नहीं बल्कि चचेरा भाई उसके साथ गंदा काम करता है। इस घटना का पता चलते ही पहले घर वाले और फिर पूरा गांव हैरान रह गया। परिवार वालों के कहने पर ही पीड़िता के पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं और जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।