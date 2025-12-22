गांव के युवक ने 17 साल की लड़की को बंधक बनाया, फिर दोस्तों संग मिलकर रातभर गैंगरेप, सुबह…

Gang rape in Nuh: हरियाणा के नूंह जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 17 साल की नाबालिग के साथ उसके ही गांव के तीन युवकों ने कथित तौर पर खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। इतना ही नहीं घटना की वीडियो बनाकर उसे धमकी भी देने लगे। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता तीनों आरोपियों को पहले से जानती थी। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर गांव के बाहर खेतों में ले गए और वहां पूरी रात उसे बंधक बनाकर रखा। अगली सुबह किसी तरह वह घर पहुंची और परिवार को आपबीती बताई।
आपको बता दें कि यह मामला जिले के सदर तौरू थाना क्षेत्र का है, पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से उनकी बेटी पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने लड़की को एक मोबाइल फोन दिया था और लगातार संपर्क में रहने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने पहले से रिकॉर्ड किए गए कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर धमकी दी थी कि अगर उसने उनसे दूरी बनाई तो ये वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। बदनामी के डर से युवती लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाई। आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी देकर मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात आरोपियों में से एक ने लड़की को परिवार को बदनाम करने की धमकी देकर मिलने बुलाया। इसके बाद तीनों आरोपी उसे गांव से बाहर खेतों के बीच एक ट्यूबवेल पर ले गए। आरोप है कि वहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और पूरी रात उसे वहीं रोके रखा। जब लड़की देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह करीब 11 बजे वह घर पहुंची और घटना की जानकारी दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में सदर तौरू थाना पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों वसीम, अफरोज और एक अन्य वसीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों पर गैंगरेप, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप लगाए गए हैं। मामला पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और उसके पिता को आरोपियों के परिवार की ओर से भी धमकियां मिलने की शिकायत मिली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
