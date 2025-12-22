गांव के युवक ने 17 साल की लड़की को बंधक बनाया, फिर दोस्तों संग मिलकर रातभर गैंगरेप, सुबह…

आपको बता दें कि यह मामला जिले के सदर तौरू थाना क्षेत्र का है, पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से उनकी बेटी पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने लड़की को एक मोबाइल फोन दिया था और लगातार संपर्क में रहने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने पहले से रिकॉर्ड किए गए कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर धमकी दी थी कि अगर उसने उनसे दूरी बनाई तो ये वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। बदनामी के डर से युवती लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाई। आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी देकर मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।