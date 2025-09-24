निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर कसेगा शिंकजा, कर्मचारियों के शोषण रोकने की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश और विदेशों में रोजगार देने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। रोजगार देने के नाम पर धोखाधड़ी और काम देने के बाद कर्मचारियों का शोषण रोकने की घटनाएं खूब होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र सरकार प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन बिल 2025 लाने जा रही है। बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और हितधारकों से सुझाव व टिप्पणियां लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अब उम्मीद है कि इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।