दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए बेहद खास खबर… ढाई गुना तक महंगा हो गया है टोल टैक्स

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब बस इसके औपचारिक उद्घाटन का इंतज़ार है, जो अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है। इस आधुनिक मार्ग के शुरू होते ही 212 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 2.50 घंटे का समय लगेगा, जिससे यात्रियों के कीमती समय की भारी बचत होगी। सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए इस एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत कारें 100 किमी/घंटा, भारी वाहन 80 किमी/घंटा और दोपहिया वाहन 60 किमी/घंटा की अधिकतम रफ्तार से फर्राटा भर सकेंगे। उद्घाटन के तुरंत बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।