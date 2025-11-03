ट्यूशन जा रही छात्रा को बहाने से होटल ले गया टीचर का भतीजा, दुष्कर्म कर बनाया वीडियो

दूसरी ओर, बल्लभगढ़ की एक कॉलोनी से दूसरी बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर किराएदार भगा ले गया। पीड़ित लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी बल्लभगढ़ में उनके साथ किराए के मकान में रह रही थी। उसी मकान में बिहार के भागलपुर निवासी लव जादव कुमार नाम का एक युवक भी किराएदार के तौर पर रहता था। शिकायतकर्ता के अनुसार, लव जादव कुमार ने उनकी 16 साल की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे शादी के इरादे से बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद करने के प्रयास में जुटी है।