ट्यूशन जा रही छात्रा को बहाने से होटल ले गया टीचर का भतीजा, दुष्कर्म कर बनाया वीडियो

ट्यूशन जा रही छात्रा से टीचर के भतीजे ने किया रेप।
Tuition Student Rape: दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग छात्रा को ट्यूशन टीचर के भतीजे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता का कहना है कि दरिंदगी के समय असहनीय दर्द के चलते उसने आरोपी के हाथ जोड़े-पांव पकड़े, लेकिन उसकी हैवानियत जारी रही। इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। घटना फरीदाबाद के आदर्श नगर थानाक्षेत्र की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए व्यापक पूछताछ और छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का दावा किया है।
फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार, नाबालिग छात्रा आरोपी के घर जाकर उसकी बुआ से ट्यूशन पढ़ती थी। पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि ट्यूशन टीचर के भतीजे ने पहले नाबालिग छात्रा से बातचीत शुरू की। धीरे-धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उसकी बहन आरोपी के घर ट्यूशन क्लास के लिए जा रही थी। इसी बीच आरोपी उसे रास्ते में मिल गया। उसने घर की बजाय होटल में अपनी बुआ के होने की जानकारी दी और छात्रा को वहीं जाकर ट्यूशन पढ़ने की बात कही। इसपर छात्रा घर लौटने लगी तो उसने उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
आरोपी के भरोसे पर नाबालिग छात्रा उसके साथ सेक्टर-62 स्थित एक होटल में चली गई। आरोप है कि होटल के कमरे में दाखिल होते ही आरोपी ने छात्रा को दबोच लिया। इसके बाद छात्रा रोने लगी और हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की गुहाल लगाई, लेकिन वह नहीं माना। उसने छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। चलते समय आरोपी ने छात्रा को धमकी दी कि अगर यह बात किसी से बताई तो वीडियो वायरल कर देगा। देर शाम बदहवास हालत में घर पहुंची छात्रा ने दहशत के चलते यह बात किसी को नहीं बताई।
पीड़िता के भाई का कहना है कि इसके बाद आरोपी बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी बहन से दुष्कर्म करने लगा। इससे परेशान होकर छात्रा ने अपने परिजनों को उसकी करतूत बताई तो वह छात्रा को जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके चलते किशोरी और उसका परिवार गहरे सदमे में है। पुलिस ने इस मामले में एक नवंबर को आदर्श नगर थाने में आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दूसरी ओर, बल्लभगढ़ की एक कॉलोनी से दूसरी बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर किराएदार भगा ले गया। पीड़ित लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी बल्लभगढ़ में उनके साथ किराए के मकान में रह रही थी। उसी मकान में बिहार के भागलपुर निवासी लव जादव कुमार नाम का एक युवक भी किराएदार के तौर पर रहता था। शिकायतकर्ता के अनुसार, लव जादव कुमार ने उनकी 16 साल की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे शादी के इरादे से बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद करने के प्रयास में जुटी है।
