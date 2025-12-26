नोएडा में गर्भपात की गोली खाने से युवती की मौत, सामने आई चचेरे भाई की काली करतूत

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
UP Crime : उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। यहां 18 साल की एक युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर युवती ने गर्भपात की गोली खा ली। इससे युवती की हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन उसकी मौत हो गई।
बेटी की मौत पर पिता की चुप्पी टूट गई। पिता ने बताया कि युवती से उसके चचेरे भाई जबरन संबंध बनाए थे। जब बेटी गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात की गोली खिलवा दी। बेटी की हालत बिगड़ गई लेकिन उसने परिवार में कुछ नहीं बताया। इसके बाद परिवार वालों को पता लगा तो बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि काफी देर हो गई है लेकिन कोशिश करते हैं। चिकित्सकों ने युवती को भर्ती कर लिया और उसका उपचार शुरू किया लेकिन चिकित्सक युवती को बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई।
युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 39 में तहरीर दी है। युवती के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि भाई के बेटे ने उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब बेटी गर्भवती हो गई तो उसे दवाई खिलवा दी। दवाओं से बेटी की हालत इतनी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है लेकिन इस घटना ने रिश्तों पर भी बड़ा सवाल कर खड़ा कर दिया है। युवक ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ संबंध बना लिए। इस घटना के बारे में सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।
