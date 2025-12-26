नोएडा में गर्भपात की गोली खाने से युवती की मौत, सामने आई चचेरे भाई की काली करतूत

युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 39 में तहरीर दी है। युवती के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि भाई के बेटे ने उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब बेटी गर्भवती हो गई तो उसे दवाई खिलवा दी। दवाओं से बेटी की हालत इतनी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है लेकिन इस घटना ने रिश्तों पर भी बड़ा सवाल कर खड़ा कर दिया है। युवक ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ संबंध बना लिए। इस घटना के बारे में सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।