चचेरी बहन के प्यार में था समीर, चाचा ने दी 20 लाख की सुपारी…किलर तांत्रिक के जाल में फंसा तो हाईवे पर मिली लाश

समीर की हत्या के बाद उसके शव को हत्यारों ने हाईवे पर फेंक दिया था, ताकि यह एक एक्सीडेंट का मामला लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो सारा मामला सामने आ गया। दरअसल, समीर की हत्या मामले में समीर के पिता दिलशाद ने रफीक और उसके दोनों बेटों राहत व रफत और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सीओ नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस, स्वाट और नजीबाबाद पुलिस टीम ने मामले की विवेचना की। विवेचना में नाम आने पर नजीबाबाद के मुगलूशाह निवासी अरशद पुत्र रशीद को गिरफ्तार किया। अरशद की गिरफ्तारी के बाद घटना की तह खुलती गई। बता दें कि मृतक समीर के चाचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर दिल्ली के झाड़-फूंक करने वाले जैनुल से संपर्क साधा था, जहां बैठकर समीर को रास्ते से हटाने लिए 20 लाख में डील की गई थी। जैनुल ने महिला के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर समीर को विश्वास में लिया और मिलने के लिए बुलाया। जब समीर वहां पहुंचा तो तांत्रिक जैनुल अपने साथियों के साथ मिलकर मफलर से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।