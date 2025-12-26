चचेरी बहन के प्यार में था समीर, चाचा ने दी 20 लाख की सुपारी…किलर तांत्रिक के जाल में फंसा तो हाईवे पर मिली लाश

Bijnor Murder News: पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक युवक अपनी चचेरी बहन से प्यार करता था, जो लड़की के पिता को इतना नागवार गुजरा कि अपने भतीजे को जान से मारने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। जिसके बाद भाड़े के हत्यारों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के जलालाबाद के निकट हाईवे पर किरतपुर का है। अहमद खेल का रहने वाला 25 वर्षीय समीर का अपनी चचेरी बहन के साथ ही प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस मोहब्बत की भनक प्रेमिका के पिता यानी कि युवक के चाचा को लग गई। जिसके बाद युवक के चाचा ने इतना खौफनाक साजिश रची कि पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल, लड़की के पिता अपने ही भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए पहले अपने बेटों राहत और रफत के साथ मिलकर प्लान तैयार किया। योजना के अनुसार, चाचा ने अपने भतीजे को मौत की घाट उतारने के लिए हत्यारों से 20 लाख में डील फाइनल किया। भाड़े के हत्यारों ने 21 दिसंबर को समीर को मफलर से गला कसकर जान से मार दिया।
समीर की हत्या के बाद उसके शव को हत्यारों ने हाईवे पर फेंक दिया था, ताकि यह एक एक्सीडेंट का मामला लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो सारा मामला सामने आ गया। दरअसल, समीर की हत्या मामले में समीर के पिता दिलशाद ने रफीक और उसके दोनों बेटों राहत व रफत और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सीओ नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस, स्वाट और नजीबाबाद पुलिस टीम ने मामले की विवेचना की। विवेचना में नाम आने पर नजीबाबाद के मुगलूशाह निवासी अरशद पुत्र रशीद को गिरफ्तार किया। अरशद की गिरफ्तारी के बाद घटना की तह खुलती गई। बता दें कि मृतक समीर के चाचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर दिल्ली के झाड़-फूंक करने वाले जैनुल से संपर्क साधा था, जहां बैठकर समीर को रास्ते से हटाने लिए 20 लाख में डील की गई थी। जैनुल ने महिला के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर समीर को विश्वास में लिया और मिलने के लिए बुलाया। जब समीर वहां पहुंचा तो तांत्रिक जैनुल अपने साथियों के साथ मिलकर मफलर से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।
थाना प्रभारी राहुल सिंह के नेतृत्व में स्वाट टीम प्रभारी सचिन मलिक और सर्विलांस प्रभारी सुनील कुमार ने उपनिरीक्षकों नरेंद्र शर्मा, नक्षत्र पाल, सौरभ सिंह और समय पाल के साथ मिलकर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने किरतपुर निवासी रफीक अहमद, उसके बेटे राहत और रफत तथा अरशद को गिरफ्तार किया है। साथ ही मृतक समीर का क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई कार और मफलर भी बरामद कर लिया गया है।
