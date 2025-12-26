26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

चचेरी बहन के प्यार में था समीर, चाचा ने दी 20 लाख की सुपारी…किलर तांत्रिक के जाल में फंसा तो हाईवे पर मिली लाश

Bijnor Murder News: यूपी के बिजनौर जिले में एक युवक अपनी चचेरी बहन से प्यार करता था, उसके चाचा को यह बात इतना नागवार गुजरा कि अपने भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख की सुपारी दे दी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 26, 2025

Uncle nephew murdered for falling love his cousin Bijnor

Bijnor Murder News: पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक युवक अपनी चचेरी बहन से प्यार करता था, जो लड़की के पिता को इतना नागवार गुजरा कि अपने भतीजे को जान से मारने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। जिसके बाद भाड़े के हत्यारों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला जिले के जलालाबाद के निकट हाईवे पर किरतपुर का है। अहमद खेल का रहने वाला 25 वर्षीय समीर का अपनी चचेरी बहन के साथ ही प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस मोहब्बत की भनक प्रेमिका के पिता यानी कि युवक के चाचा को लग गई। जिसके बाद युवक के चाचा ने इतना खौफनाक साजिश रची कि पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल, लड़की के पिता अपने ही भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए पहले अपने बेटों राहत और रफत के साथ मिलकर प्लान तैयार किया। योजना के अनुसार, चाचा ने अपने भतीजे को मौत की घाट उतारने के लिए हत्यारों से 20 लाख में डील फाइनल किया। भाड़े के हत्यारों ने 21 दिसंबर को समीर को मफलर से गला कसकर जान से मार दिया।

चाचा ने दी थी 20 लाख की सुपारी

समीर की हत्या के बाद उसके शव को हत्यारों ने हाईवे पर फेंक दिया था, ताकि यह एक एक्सीडेंट का मामला लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो सारा मामला सामने आ गया। दरअसल, समीर की हत्या मामले में समीर के पिता दिलशाद ने रफीक और उसके दोनों बेटों राहत व रफत और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सीओ नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस, स्वाट और नजीबाबाद पुलिस टीम ने मामले की विवेचना की। विवेचना में नाम आने पर नजीबाबाद के मुगलूशाह निवासी अरशद पुत्र रशीद को गिरफ्तार किया। अरशद की गिरफ्तारी के बाद घटना की तह खुलती गई। बता दें कि मृतक समीर के चाचा ने अपने बेटों के साथ मिलकर दिल्ली के झाड़-फूंक करने वाले जैनुल से संपर्क साधा था, जहां बैठकर समीर को रास्ते से हटाने लिए 20 लाख में डील की गई थी। जैनुल ने महिला के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर समीर को विश्वास में लिया और मिलने के लिए बुलाया। जब समीर वहां पहुंचा तो तांत्रिक जैनुल अपने साथियों के साथ मिलकर मफलर से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

पुलिस ने किया खुलासा

थाना प्रभारी राहुल सिंह के नेतृत्व में स्वाट टीम प्रभारी सचिन मलिक और सर्विलांस प्रभारी सुनील कुमार ने उपनिरीक्षकों नरेंद्र शर्मा, नक्षत्र पाल, सौरभ सिंह और समय पाल के साथ मिलकर मामले का खुलासा किया। पुलिस ने किरतपुर निवासी रफीक अहमद, उसके बेटे राहत और रफत तथा अरशद को गिरफ्तार किया है। साथ ही मृतक समीर का क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई कार और मफलर भी बरामद कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें

10वीं की छात्रा से एक साल तक रेप, प्रेगनेंट हुई तो खुला राज…शोषण की कहानी जानकर रह जाएंगे दंग
नई दिल्ली
Ghaziabad 16-year-old student was raped by a youth for one year

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

up crime news

Updated on:

26 Dec 2025 06:07 pm

Published on:

26 Dec 2025 05:54 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / चचेरी बहन के प्यार में था समीर, चाचा ने दी 20 लाख की सुपारी…किलर तांत्रिक के जाल में फंसा तो हाईवे पर मिली लाश

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला कॉन्‍स्टेबल का CISF कमांडेंट ने नहीं किया था यौन शोषण, 25 साल बाद दिल्ली HC में सामने आई सच्चाई

delhi high court clears cisf officer image in 25 years old case
नई दिल्ली

अगर मेरी शादी नहीं कराई तो मैं जान दे दूंगी…33 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती

Girl climbs high-tension electricity tower in Meerut to marry her lover
नई दिल्ली

दिल्ली की जहरीली हवा पर हाईकोर्ट सख्त, एयर प्यूरीफायर के दामों पर केंद्र को 10 दिन का अल्टीमेटम

राष्ट्रीय

UGC नियम में बदलाव: प्रोफेसरों की भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, सिर्फ इंटरव्यू से नहीं होगी नियुक्ति

UGC rules changed High Court strict on teacher recruitment
नई दिल्ली

कोडीन सीरप के बाद अब बिजनौर में पकड़ी गयी डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की नशीली दवाईयां और इंजेक्शन

Bijnor action
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.